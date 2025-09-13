Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima se presentará mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de 8.2°C, mientras que el nivel de humedad alcanzará un porcentaje del 44%. Se estiman vientos con una velocidad promedio de 22 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, la temperatura máxima esperada es de 18.8°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, manteniendo una humedad relativa constante al igual que durante el día. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, y no se espera ninguna precipitación significativa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

En observaciones astronómicas para hoy, el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08 en Corrientes. Este horario permite disfrutar de horas adecuadas para cualquier actividad al aire libre que se desee realizar.