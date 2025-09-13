Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025
Hoy en Corrientes, el clima se presentará mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de 8.2°C, mientras que el nivel de humedad alcanzará un porcentaje del 44%. Se estiman vientos con una velocidad promedio de 22 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, la temperatura máxima esperada es de 18.8°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, manteniendo una humedad relativa constante al igual que durante el día. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, y no se espera ninguna precipitación significativa.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025
En observaciones astronómicas para hoy, el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08 en Corrientes. Este horario permite disfrutar de horas adecuadas para cualquier actividad al aire libre que se desee realizar.