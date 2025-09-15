Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de septiembre de 2025, 06:08

El clima en Santa Fe esta mañana se caracteriza por tener un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán levemente frescas con un mínimo de 7.9°C. Se percibe una leve presencia de humedad, con vientos moderados que alcanzan una velocidad máxima de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas en Santa Fe no mostrarán grandes variaciones. La temperatura máxima rondará los 18.5°C y la nubosidad podría mantenerse constante. Los vientos continuarán con una velocidad promedio, pero se espera un pequeño descenso en la intensidad.

Observaciones astronómicas: La salida del sol está programada a las 07:28 y el ocaso está previsto para las 18:06, por lo que se podrá disponer de cerca de 11 horas de luz diurna.

La probabilidad de precipitaciones es casi nula, así que no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La humedad relativa podría mantenerse alrededor del 62%, ofreciendo una jornada de temperaturas agradables con cierta frescura.