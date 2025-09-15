Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Diario

El clima en Santa Fe esta mañana se caracteriza por tener un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán levemente frescas con un mínimo de 7.9°C. Se percibe una leve presencia de humedad, con vientos moderados que alcanzan una velocidad máxima de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas en Santa Fe no mostrarán grandes variaciones. La temperatura máxima rondará los 18.5°C y la nubosidad podría mantenerse constante. Los vientos continuarán con una velocidad promedio, pero se espera un pequeño descenso en la intensidad.

Observaciones astronómicas: La salida del sol está programada a las 07:28 y el ocaso está previsto para las 18:06, por lo que se podrá disponer de cerca de 11 horas de luz diurna.

La probabilidad de precipitaciones es casi nula, así que no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La humedad relativa podría mantenerse alrededor del 62%, ofreciendo una jornada de temperaturas agradables con cierta frescura.