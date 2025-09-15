Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

En Santiago del Estero, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables que van desde los 9.5°C. Durante la mañana, el clima se mantendrá estable con leves vientos que alcanzarán una velocidad media de hasta 18 km/h. La sensación de frescura en el ambiente será notable, considerando la humedad relativa del 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Avanzando hacia el mediodía, se prevén temperaturas que se elevarán hasta alcanzar los 22°C, marcando el momento más cálido del día. El cielo continuará con un manto de nubes dispersas, permitiendo que el sol haga sus apariciones esporádicas. Los vientos podrían intensificarse levemente, llegando a ráfagas de hasta 26 km/h.

Además, la tarde-noche mantendrá las condiciones de viento hasta descender a temperaturas más frescas conforme avance la noche. Es un día ideal para disfrutar actividades al aire libre con la debida precaución protegida del viento.

Observaciones astronómicas

El sol hará su primera aparición a las 08:04, ofreciendo una oportunidad ideal para quienes disfrutan de admirar el amanecer. El atardecer se producirá a las 18:29, cerrando el día con una jornada llena de eventos astronómicos destacables.