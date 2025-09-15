Volvieron las lluvias: cómo estará el clima este lunes y el pronóstico extendido para la última semana de invierno

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de la nueva semana, que podría tener precipitaciones.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

Aguardando por la llegada de la primavera, la nueva semana arranca con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero con temperaturas agradables y a la espera de una rápida mejora.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con probabilidad de chaparrones en la madrugada, pero mejorando en la mañana con cielo parcialmente nublado, pasando a algo nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El martes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con neblinas matinales y con una mínima de 12 grados y una máxima de 21.

Para la continuidad de la semana semana, el miércoles se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. El termómetro rondará entre 16 y 24 grados.

El jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 16 a los 24 grados, por lo que será el día más “caluroso” de toda la semana.

El viernes se anuncia cielo nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 17 y los 23 grados.

Finalmente el sábado se espera cielo nublado y vientos del este rotando al sudeste, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21.



