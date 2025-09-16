Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Tiempo hoy

La clima en La Pampa podría sorprendernos hoy. Por la mañana, anticipamos cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas que descenderán hasta los 7.1°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un índice de 0%. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 14 km/h, lo cual debería mantener las condiciones agradables para quienes planeen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, las temperaturas subirán a un máximo agradable de 18.4°C. Las nubes seguirán presentes, pero no se esperan precipitaciones significativas. El viento puede aumentar a máximos de 29 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo previsto. Hacia la noche, el panorama se mantiene con condiciones similares, lo cual es ideal para quienes disfruten de actividades nocturnas al aire libre. No obstante, es aconsejable abrigarse debido al descenso térmico típico de la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

Este martes, el sol hará su aparición a las 08:25 y se despedirá a las 18:08. La luna, en cambio, saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 17:21, proporcionando un paisaje celeste único para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas.