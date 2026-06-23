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Tren, subte o colectivo: cómo llegar a la Feria de Chocolate que pretende ser furor en Buenos Aires

La nueva edición de Paseo La Chocolaterie se realizará el 27 y 28 de junio en La Rural, Palermo, con más de 100 expositores y propuestas para fanáticos del cacao. Esta guía explica cómo llegar en subte, tren, colectivo o auto para no perderse uno de los eventos gastronómicos más convocantes del invierno.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Una propuesta ideal para los amantes del chocolate
Una propuesta ideal para los amantes del chocolate Foto: La chocolaterie
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La Feria de Chocolate más grande de Buenos Aires ya tiene fecha y sede confirmadas: el 27 y 28 de junio, La Rural será nuevamente el punto de encuentro para los amantes del cacao. Con una convocatoria récord de expositores y actividades, el desafío para muchos visitantes será organizar el traslado hacia el tradicional predio de Palermo.

Ubicado en avenida Santa Fe 4201, el complejo cuenta con múltiples accesos que facilitan el ingreso desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano. Además de su puerta principal, también se puede ingresar por avenida Sarmiento y calle Juncal, lo que distribuye el flujo de público durante eventos masivos como este.

Cómo llegar en subte, tren y colectivo

Para quienes opten por el transporte público, el subte es una de las alternativas más rápidas. La línea D, con parada en Plaza Italia, deja a los visitantes a pocos metros del ingreso principal, lo que la convierte en la opción más directa para evitar demoras.

La Chocolaterie 2026 prepara una edición récord en Buenos Aires Foto: Instagram @ferialachocolaterie

El tren San Martín también conecta con el evento. La estación Palermo se encuentra a pocas cuadras de La Rural, permitiendo una llegada simple a pie. Es una opción frecuente entre quienes se trasladan desde el oeste del Gran Buenos Aires.

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La red de colectivos es amplia y cubre prácticamente toda el área metropolitana. Líneas como 10, 12, 15, 29, 34, 39, 59, 67, 93, 108, 152 y 166, entre muchas otras, circulan por la zona, facilitando el acceso desde diferentes barrios y municipios.

Opciones para llegar en auto y estacionamiento

Quienes elijan el auto particular encontrarán estacionamiento dentro del predio. Los accesos habilitados están en Av. Sarmiento 2704 y Juncal 4431, en una de las zonas mejor conectadas de la Ciudad. Sin embargo, en días de alta concurrencia se recomienda anticiparse o considerar alternativas.

Más allá de la logística, el evento promete una experiencia intensa. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer decenas de stands con bombones, trufas, tabletas, alfajores y bebidas con cacao, además de propuestas innovadoras como cerveza o licores de chocolate.

Qué ofrece la feria del chocolate en Buenos Aires

La programación incluye degustaciones, masterclasses y demostraciones en vivo, con la participación de chocolateros y pasteleros que compartirán técnicas y recetas. También habrá espacios dedicados a productos e insumos del sector.

Qué se podrá probar, cuánto salen las entradas y por qué esta edición promete ser la más innovadora Foto: Instagram @ferialachocolaterie

En su sexta edición, Paseo La Chocolaterie suma una propuesta temática que cruza el universo del cacao con el fútbol, incorporando activaciones especiales y experiencias pensadas para todo el público.

Con más de 100 expositores nacionales e internacionales, incluida una destacada participación de marcas impulsadas por Brasil, la feria refuerza su lugar como uno de los eventos gastronómicos más importantes del año en Argentina.

ChocolatePalermoCiudad de Buenos AiresTransporte público
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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