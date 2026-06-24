Agenda Mundial 2026: todos los partidos del miércoles 24 de junio de los grupos A, B y C, horarios y dónde verlos

La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a definirse y en esta ocasión nos trae seis partidos. Entre otros, Brasil, Escocia y Marruecos buscan un lugar en 16avos de final. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.
Mundial 2026: quién juega este miércoles 24 de junio
Este miércoles 24 de junio juegan República Checa vs México y Sudáfrica vs Corea del Sur por el Grupo A; Bosnia y Herzegovina vs Qatar y Suiza vs Canadá por el Grupo B; y Marruecos vs Haití y Escocia vs Brasil por el Grupo C.
Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar - 16:00hs - Seattle Stadium
- Suiza vs Canadá - 16:00hs - BC Place Vancouver
- Marruecos vs Haití - 19:00hs - Atlanta Stadium
- Escocia vs Brasil - 19:00hs - Miami Stadium
- República Checa vs México - 22:00hs - México City Stadium
- Sudáfrica vs Corea del Sur - 22:00hs - Monterrey Stadium
Dónde ver en vivo el Mundial 2026
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Suiza vs Canadá: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Marruecos vs Haití: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Escocia vs Brasil: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- República Checa vs México: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Sudáfrica vs Corea del Sur: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Cómo está conformado el Grupo A del Mundial 2026
El Grupo A del Mundial 2026 está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Resultados del Grupo A del Mundial 2026
En la primera fecha, México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que Corea del Sur triunfó 2 a 1 contra República Checa.
En la segunda fecha, México le ganó 1 a 0 a Corea del Sur, mientras que República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1.
Posiciones del Grupo A del Mundial 2026
- México: 6 pts en 2 partidos jugados
- Corea del Sur: 3 pts en 2 partidos jugados
- República Checa: 1 pts en 2 partidos jugados
- Sudáfrica: 1 pts en 2 partidos jugados
Contra quién juega el ganador del Grupo A en 16avos de final
México, primero del Grupo A jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra el tercer mejor clasificado de la tabla general entre los grupos C, E, F, H o I. La selección que sea segunda, jugará contra el 2° del Grupo B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar o Suiza).
Cómo está conformado el Grupo B del Mundial 2026
El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
Resultados del Grupo B del Mundial 2026
En la primera fecha Canadá empató 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina, mismo resultado que Qatar vs Suiza.
En la segunda fecha, Canadá goleó 6 a 0 a Qatar, mientras que Suiza ganó 4 a 1 contra Bosnia y Herzegovina.
Posiciones del Grupo B del Mundial 2026
- Canadá: 4 pts en 2 partidos jugados
- Suiza: 4 pts en 2 partidos jugados
- Bosnia y Herzegovina: 1 pts en 2 partidos jugados
- Qatar: 1 pts en 2 partidos jugados
Contra quién juega el ganador del Grupo B en 16avos de final
Quien salga primero del Grupo B jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra el mejor tercero entre los grupos E, F, G, I y J. La selección que sea segunda, jugará contra el 2° del Grupo A (Sudáfrica, Corea del Sur o República Checa).
Cómo está conformado el Grupo C del Mundial 2026
El Grupo C del Mundial 2026 está conformado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
Resultados del Grupo C del Mundial 2026
En la primera fecha Brasil y Marruecos empataron 1 a 1, mientras que Escocia le ganó 1 a 0 a Haití.
En la segunda fecha, Brasil goleó 3 a 0 a Haití, mientras que Marruecos le ganó 1 a 0 a Escocia.
Posiciones del Grupo C del Mundial 2026
- Brasil: 4 pts en 2 partidos jugados
- Marruecos: 4 pts en 2 partidos jugados
- Escocia: 3 pts en 2 partidos jugados
- Haití: 0 pts en 2 partidos jugados
Contra quién juega el ganador del Grupo C en 16avos de final
Quien salga primero del Grupo C jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra el 2° del Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia). La selección que sea segunda, jugará contra el 1° del Grupo F ((Países Bajos, Japón o Suecia).