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Quiénes son los tres gobernadores que se reunirán para reclamar por fondos provinciales al Estado

El encuentro se realizará en la capital chaqueña de Resistencia y el objetivo primordial será consolidar una agenda conjunta sobre infraestructura, producción y desarrollo.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Los gobernadores dialoguistas viajan a Nueva York: búsqueda de inversiones y el vínculo con Milei
Los gobernadores dialoguistas viajan a Nueva York: búsqueda de inversiones y el vínculo con Milei Foto: Foto generada con IA
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Los gobernadores de Chaco, Santa Fe y Corrientes mantendrán un encuentro estratégico en la capital chaqueña para coordinar reclamos ante el Gobierno nacional}. Los tres mandatarios provinciales unificarán una agenda enfocada en la distribución equitativa de las partidas de coparticipación, la reactivación de obras de infraestructura clave para el NEA-Litoral y el impacto de la concesión de la Hidrovía Paraná - Paraguay en la región.

El gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, será el anfitrión de un trascendental cónclave que reunirá a los mandatarios radicales de la zona NEA-Litoral. Del encuentro participarán sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

El objetivo primordial de la reunión en la capital chaqueña de Resistencia será consolidar una agenda conjunta sobre infraestructura, producción y desarrollo. Al mismo tiempo, habrá un firme mensaje a la Casa Rosada para exigir respuestas por la coparticipación y las obras postergadas en cada jurisdicción.

Javier Milei junto a su hermana Karina y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Foto: Presidencia de la Nación.

La agenda de trabajo hará especial foco en las urgencias de conectividad, transporte y logística fluvial, con un eje crítico en la Hidrovía Paraná - Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino. Los tres distritos comparten quejas puntuales sobre la reciente concesión del sistema a la empresa Jan de Nul; Corrientes y Chaco cuestionan fuertemente la falta de mantenimiento del puente General Belgrano dentro del nuevo esquema, mientras que la administración anfitriona de la reunión sumará el reclamo por la parálisis de la Ruta 12 en el acceso a Resistencia.

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Los tres gobernadores comparten el origen radical, pero arrastran matices en sus armados políticos provinciales. Mientras que Zdero optó por aliarse a La Libertad Avanza en los últimos comicios, Pullaro ensayó una construcción propia bajo el sello Provincias Unidas. Por su parte, Valdés llega fortalecido tras suceder a su hermano Gustavo en 2025 mediante una estructura local con la que venció al oficialismo nacional, lo que anticipa una negociación de carácter radial y particular por parte de cada distrito con el gobierno de Milei.

Juan Pablo Valdés y Diego Santilli
La reunión se llevó adelante en la Casa de Gobierno de Corrientes. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

Cabe resaltar que los tres mandatarios recibieron recientemente a Mauricio Macri en sus provincias en el marco de la campaña “El próximo paso”, justo en momentos donde el PRO busca despegarse de la gestión libertaria. El cónclave servirá para medir fuerzas de cara a una posible reedición de la coalición opositora marcando un límite claro en las demandas federales que el interior del país le exige a la Nación.

Reforma electoral: Diego Santilli intensificó las reuniones con gobernadores para sumar consensos y decirle chau a las PASO

Diego Santilli viene manteniendo una intensa agenda de reuniones con gobernadores de distintas provincias con el objetivo de consolidar apoyos para la reforma electoral impulsada por el Gobierno. En ese marco, este martes 16 de junio retomó los encuentros con mandatarios provinciales para avanzar en consensos clave y dejar encaminados los acuerdos políticos antes de que el proyecto sea enviado formalmente al Congreso para su tratamiento.

A las 10 de la mañana, recibió en la Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco; recibirá al sanjuanino Marcelo Orrego a las 15; y a Gustavo Melella de Tierra del Fuego a las 16. Estas reuniones forman parte de la estrategia política del funcionario que ha mantenido hace años desde que se encuentra en el poder y utiliza para medir el margen real de apoyo que tiene el oficialismo.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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