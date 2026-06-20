Manuel Belgrano, el hombre que cambió la historia: la vida de uno de los próceres de la Patria

Manuel Belgrano. Foto: Canal 26.

Manuel Belgrano no nació para ser militar. Nació en 1770 en Buenos Aires, hijo de un comerciante italiano y una mujer criolla, en una ciudad que era apenas un rincón del Imperio español. Creció entre libros, ideas y el murmullo del puerto. Desde niño, supo que el mundo podía ser diferente.

Estudió Derecho y Economía en España y regresó al Río de la Plata con la cabeza llena de ideas peligrosas para la época: que el comercio debía ser libre, que la educación debía ser universal, que las mujeres tenían derecho a estudiar. Todas ideas radicales para el 1800.

Como Secretario del Consulado de Buenos Aires, Manuel Belgrano propuso algo inédito: fábricas locales, escuelas de comercio y educación para las niñas.

Manuel Belgrano.

Pero sus ideas iban todavía más lejos. Belgrano estaba convencido de que ninguna Nación podía ser verdaderamente libre si dependía exclusivamente de lo que produjeran otros. Defendió el desarrollo de la agricultura, la industria local, la capacitación técnica y la generación de trabajo como pilares de la prosperidad. Mucho antes de que existiera la Argentina, ya estaba pensando cómo debía crecer la Argentina.

Mayo de 1810

Entonces llegó mayo de 1810. La Revolución lo cambió todo. Belgrano, sin experiencia militar, sin haber comandado un solo soldado, aceptó liderar un ejército. ¿Por qué? Porque sabía que si no lo hacía él, nadie lo haría. El hombre y el momento, finalmente, se encontraron.

Las primeras campañas no tuvieron buenos resultados, con derrotas una tras otra en Paraguay y el Paraná. Sus tropas eran paisanos sin fusiles, sin ropa y a veces sin comida. Belgrano perdió batallas, pero nunca perdió a sus hombres. Los reorganizó, los educó y los trató con dignidad. Y ellos, a cambio, empezaron a creer en él y a dar la vida por sus ideas.

Manuel Belgrano. Foto: Canal 26.

El 27 de febrero de 1812, a orillas del Paraná en Rosario, Belgrano hizo algo que nadie le había pedido. Tomó una tela celeste y blanca, la izó frente a sus soldados y dijo: “Sean los colores de la Patria”. No era una orden de Buenos Aires. Era un acto de fe. Un hombre le decía a un pueblo: "Merecemos tener algo que sea nuestro".

La Junta de Buenos Aires le ordenó arriar la bandera. Que era un acto prematuro. Que generaría conflictos. Belgrano obedeció. Bajó la tela. Pero no la destruyó. La guardó, la protegió y esperó. Sabía que Argentina todavía no estaba lista para ese símbolo. Pero también sabía que llegaría el momento justo para hacerlo. Y tenía razón.

El 23 de agosto de 1812, Belgrano lideró el Éxodo Jujeño, la evacuación del pueblo de la provincia de Jujuy en un recorrido de 330 kilómetros hasta Tucumán, en cumplimiento de la orden del Primer Triunvirato de retroceder hacia Córdoba.

Manuel Belgrano. Foto: Canal 26.

En ese entonces, ante el avance de un poderoso ejército realista, miles y miles de personas abandonaron sus hogares y quemaron sus campos, aplicando la estrategia de “tierra arrasada” para no dejarle al enemigo alimentos, animales ni refugio.

Las batallas de Tucumán y Salta entre 1812 y 1813 fueron dos victorias que salvaron la Revolución cuando todo parecía perdido. Con ejércitos improvisados, recursos mínimos, y contra tropas realistas superiores. Belgrano no ganó por superioridad, ganó por convicción, porque sus soldados sabían por qué peleaban. Eso marcó la diferencia.

Esas victorias tuvieron una importancia mucho mayor que la de un simple triunfo militar. Gracias a Tucumán y Salta, la Revolución sobrevivió en sus momentos más críticos. El norte quedó protegido y el proyecto independentista pudo continuar. Sin aquellas jornadas, la historia argentina probablemente habría sido muy distinta.

El encuentro entre Manuel Belgrano y José de San Martín

Algunos meses después, en enero de 1814, se produjo el histórico encuentro entre Manuel Belgrano y José de San Martín en tierras salteñas. Allí tuvo lugar el célebre abrazo entre ambos próceres y el traspaso del mando del Ejército del Norte.

No fue solamente un relevo militar. Fue el encuentro de dos hombres que compartían una misma causa. Belgrano entregaba un ejército que había sostenido la Revolución en sus momentos más difíciles. San Martín recibía esa responsabilidad para continuar la lucha por la independencia.

Después de las victorias en el campo de batalla, el gobierno le otorgó cuarenta mil pesos de premio. Inmediatamente, Belgrano los donó íntegramente para construir escuelas en el norte del país. No se quedó con un centavo. Murió pobre. Murió creyendo que educar a un pueblo era más importante que enriquecerse. Tenía razón en ese momento y tiene razón hoy.

Manuel Belgrano. Foto: Canal 26.

El fallecimiento de Manuel Belgrano

Manuel Belgrano falleció el 20 de junio de 1820. Buenos Aires estaba en llamas, desgarrada por luchas internas. Nadie lo fue a buscar. Solo un médico estuvo junto a él en sus últimas horas. Le pagó con su reloj, lo único que le quedaba. El hombre que creó la bandera murió sin que nadie alzara una por él.

Argentina tardó en recordarlo. Pero cuando lo hizo, eligió el día de su muerte para convertirlo en el Día de la Bandera. Porque Belgrano y la bandera son inseparables. Él no murió el 20 de junio. El 20 de junio, finalmente, se hizo inmortal.

Lo que Belgrano imaginó en 1812 ahora flamea en cada escuela. 46 millones de personas llevan sus colores en el pecho, muchas veces sin saber que los eligió un abogado que nunca quiso ser general.

Hay algo que la historia muchas veces olvida de Manuel Belgrano: él no quería ganar guerras. Quería educar a un pueblo. Quería que las niñas fueran a la escuela. Quería que los argentinos tuvieran una patria pujante y un futuro.

Esa mañana del 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano alzó la tela celeste y blanca frente al río Paraná, estaba solo. O eso creía. Pero esa bandera que se desplegó sola ya no estaba sola. Era un país. Era un sueño que todavía no sabía su nombre. Y Belgrano le dio uno.