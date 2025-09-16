Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025
En San Luis, el día comienza con un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima esperada es de 7.5°C, lo que podría requerir un abrigo liviano por la mañana. No se espera precipitación en la primera parte del día, por lo que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin inconvenientes. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 12 km/h, proporcionando una brisa fresca en la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubladas, con una temperatura máxima alcanzando alrededor de 17.7°C. Será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre ya que no se pronostica lluvia. A medida que el día se acerque a su fin, los vientos aumentarán ligeramente con ráfagas alcanzando hasta 19 km/h. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 66%, lo que hará que la temperatura sea agradable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025
Hoy, el amanecer será a las 08:25, y el atardecer ocurrirá a las 18:24. Estos tiempos ofrecen una oportunidad para planificar actividades que aprovechen al máximo la luz solar.