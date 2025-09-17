Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima hoy

Comienza tu día en Salta con un clima que presenta condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima rondará los 3.4°C, ofreciendo un comienzo fresco en la mañana. Sin embargo, te puedes preparar para que la temperatura ascienda hasta un máximo de 21.2°C según avance el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que transcurra la tarde, la nubosidad persistirá con un ligero incremento en la velocidad del viento, alcanzando máximas de hasta 9 km/h. Ya hacia la noche, las condiciones se mantienen sin variaciones significativas, terminando el día con condiciones similares a las del inicio. La humedad se mantendrá en torno al 47%, proporcionando un nivel de humedad estable durante toda la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025

Los interesados en observaciones astronómicas deben tener en cuenta que el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 18:40. Esta información es crucial para planificar actividades al aire libre o cualquier evento que dependa de la luz solar.