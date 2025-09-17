Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025
Comienza tu día en Salta con un clima que presenta condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima rondará los 3.4°C, ofreciendo un comienzo fresco en la mañana. Sin embargo, te puedes preparar para que la temperatura ascienda hasta un máximo de 21.2°C según avance el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
A medida que transcurra la tarde, la nubosidad persistirá con un ligero incremento en la velocidad del viento, alcanzando máximas de hasta 9 km/h. Ya hacia la noche, las condiciones se mantienen sin variaciones significativas, terminando el día con condiciones similares a las del inicio. La humedad se mantendrá en torno al 47%, proporcionando un nivel de humedad estable durante toda la jornada.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025
Los interesados en observaciones astronómicas deben tener en cuenta que el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 18:40. Esta información es crucial para planificar actividades al aire libre o cualquier evento que dependa de la luz solar.