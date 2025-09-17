Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

miércoles, 17 de septiembre de 2025

El clima de Santa Cruz para este miércoles amanecerá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 4.7°C y un máximo de 40.5°C durante el día, con una humedad que se mantendrá alrededor del 90%. Es probable que el viento presente velocidades de hasta 25 km/h durante la jornada. No se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al llegar la tarde, las condiciones climáticas continuarán con intervalos nubosos. Los vientos podrán alcanzar máximas de 47 km/h, manteniendo fresco el ambiente. Sin embargo, ya para la noche, la mínima alcanzará los 40.5°F, permitiendo una sensación térmica algo más agradable con ese fuerte descenso. Se recomienda tener cuidado al realizar actividades al aire libre debido a las ráfagas ventosas.