Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima en Corrientes
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de septiembre de 2025, 06:03

El clima en Corrientes para la mañana de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, será predominantemente despejado, con una temperatura mínima de 8.2°C. La humedad se mantendrá alrededor del 94%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 6 km/h. Este escenario matutino muy probablemente se mantendrá sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas en Corrientes seguirán siendo agradables, con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas suban hasta alcanzar los 18.8°C. La humedad descenderá un poco, aunque sigue siendo alta, favoreciendo una noche relativamente cómoda. Los vientos se intensificarán ligeramente a 9 km/h. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución debido a la humedad.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

El sol saldrá hoy a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, permitiéndonos disfrutar de casi 11 horas de luz solar. Es interesante notar que la fase lunar será muy propicia para observaciones por la noche.