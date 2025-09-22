Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima en Corrientes

El clima en Corrientes para la mañana de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, será predominantemente despejado, con una temperatura mínima de 8.2°C. La humedad se mantendrá alrededor del 94%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 6 km/h. Este escenario matutino muy probablemente se mantendrá sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas en Corrientes seguirán siendo agradables, con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas suban hasta alcanzar los 18.8°C. La humedad descenderá un poco, aunque sigue siendo alta, favoreciendo una noche relativamente cómoda. Los vientos se intensificarán ligeramente a 9 km/h. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución debido a la humedad.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

El sol saldrá hoy a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, permitiéndonos disfrutar de casi 11 horas de luz solar. Es interesante notar que la fase lunar será muy propicia para observaciones por la noche.