Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima de hoy

Hoy, 26 de septiembre de 2025, en Tierra Del Fuego, el día comenzará con clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los -0.6°C. La sensación térmica por la mañana será fresca, con una probabilidad del 93% de algunas precipitaciones leves. La humedad se mantendrá alta, cerca del 96%, lo que probablemente hará que el ambiente se sienta húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, el clima continuará siendo variable, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que llegarán hasta aproximadamente 2.9°C. Se espera que el viento sea constante, con rachas de hasta 17 km/h. Para la noche, las nubes persistirán, manteniendo el ambiente fresco y húmedo. Las condiciones meteorológicas generales para el fin del día no mostrarán cambios significativos en la temperatura o la posibilidad de lluvias.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en las observaciones astronómicas de hoy, el amanecer está previsto a las 09:54, mientras que el ocaso será a las 17:12. Estos tiempos son aproximados y pueden variar según la ubicación específica dentro de Tierra Del Fuego. El calendario lunar muestra que la luna saldrá a las 15:57 y se ocultará a las 09:55.

Nota: Siempre lleva contigo un abrigo adecuado, ya que las temperaturas frías y la alta humedad pueden crear una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.