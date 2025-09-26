Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025
Hoy, 26 de septiembre de 2025, en Tierra Del Fuego, el día comenzará con clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los -0.6°C. La sensación térmica por la mañana será fresca, con una probabilidad del 93% de algunas precipitaciones leves. La humedad se mantendrá alta, cerca del 96%, lo que probablemente hará que el ambiente se sienta húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Por la tarde, el clima continuará siendo variable, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que llegarán hasta aproximadamente 2.9°C. Se espera que el viento sea constante, con rachas de hasta 17 km/h. Para la noche, las nubes persistirán, manteniendo el ambiente fresco y húmedo. Las condiciones meteorológicas generales para el fin del día no mostrarán cambios significativos en la temperatura o la posibilidad de lluvias.
Observaciones astronómicas
Para los interesados en las observaciones astronómicas de hoy, el amanecer está previsto a las 09:54, mientras que el ocaso será a las 17:12. Estos tiempos son aproximados y pueden variar según la ubicación específica dentro de Tierra Del Fuego. El calendario lunar muestra que la luna saldrá a las 15:57 y se ocultará a las 09:55.
Nota: Siempre lleva contigo un abrigo adecuado, ya que las temperaturas frías y la alta humedad pueden crear una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.