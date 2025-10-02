Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

jueves, 2 de octubre de 2025

Hoy en Salta, el clima empezará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 3.4°C. Durante las primeras horas, las condiciones serán mayormente secas con una ligera brisa proveniente del noreste, alcanzando los 8 km/h. Aunque no se esperan lluvias, la humedad se mantendrá en niveles moderados, con una lectura máxima de 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima en Salta persistirá con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas subirán hasta llegar a un máximo de 21.2°C, lo que ofrece una jornada suave y agradable. Los vientos se incrementarán ligeramente, soplando hasta una velocidad de 9 km/h, pero seguirá siendo un día sin precipitaciones según los datos actuales. La presión atmosférica se mantendrá estable, permitiendo un clima cómodo para actividades al aire libre.

Para quienes planean salir, se recomienda aprovechar la agradable temperatura de la tarde, ya que no se prevé lluvia.