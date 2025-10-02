Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Estado del clima

Hoy en Salta, el clima empezará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 3.4°C. Durante las primeras horas, las condiciones serán mayormente secas con una ligera brisa proveniente del noreste, alcanzando los 8 km/h. Aunque no se esperan lluvias, la humedad se mantendrá en niveles moderados, con una lectura máxima de 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima en Salta persistirá con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas subirán hasta llegar a un máximo de 21.2°C, lo que ofrece una jornada suave y agradable. Los vientos se incrementarán ligeramente, soplando hasta una velocidad de 9 km/h, pero seguirá siendo un día sin precipitaciones según los datos actuales. La presión atmosférica se mantendrá estable, permitiendo un clima cómodo para actividades al aire libre.