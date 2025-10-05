Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima en Santa Fe

Hoy, 5 de octubre de 2025, el clima en Santa Fe se presenta con un cielo parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco al comenzar el día. Será un día sin lluvias, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin preocupaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la parte de la tarde y noche, el cielo seguirá estando parcialmente cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. La humedad será alta, rondando el 85%, lo que podría dar una sensación de calor más intensa. Además, es probable que experimente vientos que soplarán a una velocidad media de hasta 21 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

En lo que respecta a la astronomía, hoy en Santa Fe el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Estos momentos son ideales para aquellos que desean disfrutar de un amanecer o un atardecer en la ciudad. No olviden llevar una cámara para capturar el hermoso paisaje que ofrece el horizonte en esta época del año.