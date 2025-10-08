¿Lluvias para el fin de semana largo?: cómo estará el clima en Tandil, Mendoza, Córdoba y Rosario

El pronóstico para los principales destinos turísticas de Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre Ríos. Foto: Instagram/@turismoconcepciondeluruguay.

Tras un comienzo de semana donde las temperaturas fueron más primaverales que nunca y el clima permitió incluso salir a la calle en remera, para el fin de semana largo -producto de que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue trasladado como feriado al viernes 10 de octubre- se espera un clima ideal para realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la semana, el viento norte se consolidará y con su reaparición llegará un incremento progresivo de la humedad ambiental. El efecto será más marcado en la región pampeana, el litoral y el norte argentino, donde las máximas superarán valores altos para la estación.

Altas temperaturas en el norte argentino. Foto: NA

Los pronósticos estiman temperaturas en torno a los 35 grados en el norte del país, con potenciales picos máximos cercanos a los 40. A la par del ascenso térmico, los registros de humedad también mostrarán una tendencia creciente, preparando el terreno para cambios atmosféricos hacia el próximo fin de semana.

De acuerdo a las previsiones, entre sábado y domingo un nuevo frente frío avanzará por el centro y norte del país. Esta irrupción dará lugar a lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, con especial incidencia sobre la región pampeana y el litoral argentino.

El pronóstico para el fin de semana largo en los principales destinos turísticos del país

En detalle, el clima en Córdoba, Mendoza, Rosario, Tandil y Entre Ríos.

El clima en Córdoba

En uno de los destinos típicos de los argentinos, el fin de semana prevé altas temperaturas aunque con un cielo nublado. El viernes tendrá una máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 14.

Este panorama seguirá hasta el sábado a la tarde-noche, cuando aparecen probabilidades de precipitaciones, del 10% al 40%. Sin embargo, este día será el más caluroso: máxima de 36 grados y mínima de 16. El domingo la situación se estabilizará, con máxima de 27 grados y mínima de 13.

El clima en Mendoza

Será uno de los destinos con mayor estabilidad: durante todo el fin de semana largo, el cielo alternará entre nublado y algo nublado.

El viernes la temperatura máxima será de 29 grados con mínima de 14, el sábado la máxima será de 26 y mínima de 16, mientras que el domingo cierra con máxima de 24 y mínima de 13.

Ciudad de Mendoza. Fuente: Municipio de Mendoza.

El único momento complicado será durante la tarde noche del sábado y madrugada y mañana del domingo, cuando se esperan ráfagas de 42 a 50 km/h.

El clima en Rosario

El caso de Rosario será similar al de Córdoba, aunque las temperaturas serán más cálidas. El viernes estará algo nublado con 29 grados de máxima y 13 de mínima.

El sábado la máxima ya alcanzará los 31 grados, pero llega con probabilidad de precipitaciones (del 10% al 40%). La misma se mantendrá durante el domingo, donde la temperatura bajará abruptamente con máxima de 21 y mínima de 15.

El clima en Tandil y Mar del Plata

Ya en la provincia de Buenos Aires, el tiempo no acompañará para pasear con tranquilidad por Tandil. Si bien se prevé que el viernes sea un día estable con 24 grados de máxima y 11 de mínima, el cielo estará mayormente nublado todo el día.

Tandil. Foto: tandil.tur

En cuanto al sábado y domingo, ambos días corren con chances del 10% al 40% de lluvias, con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora. La máxima en el fin de semana será de 17 grados y la mínima de 11.

En la costa atlántica, el fin de semana largo no tendrá días agradables para salir de casa, más bien para quedarse encerrado. En Mar del Plata y alrededores estará nublado y con chances de lluvia.

El viernes el cielo estará mayormente nublado, con máxima de 24 grados y 13 de mínima. El sábado llegará la lluvia durante la primera mitad del día, con una probabilidad que varía entre el 10% y 40%, y se mantendrá hasta el domingo a la noche, jornada en la que también habrá ráfagas de 42 a 50 km/h. La máxima será de 15 grados y la mínima de 11 en ambos días.

El clima en Entre Ríos

En la costa de Entre Ríos, el tiempo será caluroso las primeras dos jornadas, pero el domingo llegará la lluvia. El viernes, con el cielo nublado, la temperatura oscilará entre los 29 y 13 grados. De igual manera sucede el sábado, aunque la máxima alcanzará los 31 grados.

El domingo habrá probabilidades de lluvia durante todo el día, que varían entre el 10% y 40%. En cuanto a la temperatura, la máxima será de apenas 21 grados y la mínima de 15.