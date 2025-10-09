Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Estado del clima

Hoy en Corrientes, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de los 8.2°C. Se pronostica un dia sin lluvias, permitiendo una mañana tranquila y adecuada para actividades al aire libre.

Pronóstico del clima para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde, las condiciones continuarán con cielo parcialmente cubierto, y se espera que las temperaturas máximas ronden los 18.8°C. Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad promedio de 9 km/h, lo que mantendrá una brisa fresca en el ambiente. La humedad relativa alcanzará alrededor del 94%, brindando una sensación ligeramente húmeda hacia el final del día.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está programada para las 7:42, mientras que el atardecer será a las 18:08 de este jueves 9 de octubre de 2025. La duración del día ofrecerá oportunidades para disfrutar del aire libre antes de que el anochecer llegue temprano.