Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en Catamarca, el clima se presentará parcialmente nuboso durante las horas de la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 6.4°C. No se espera lluvia, y la humedad no será un factor significativo, haciendo de esta mañana un momento ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con las temperaturas alcanzando un máximo de 23.7°C. Los vientos serán relativamente tranquilos, con una velocidad media de 16 km/h. A medida que avance el día, no se espera precipitación alguna, ofreciendo una noche seca para Catamarca. Para aquellos interesados en actividades al aire libre después de la puesta del sol, el clima será favorable.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre: el amanecer está previsto a las 7:40 a.m., mientras que el ocaso será alrededor de las 6:33 p.m. en Catamarca.