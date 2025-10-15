Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, se anticipa un clima parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.3°C durante las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, los vientos serán moderados con una velocidad promedio de 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 21.9°C. Los vientos continuarán con una velocidad máxima de 23 km/h, aumentando ligeramente en comparación con la mañana. Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan estables con pocas probabilidades de precipitación.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Estos horarios proporcionan un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre. No obstante, se recomienda precaución con la exposición al sol durante las horas centrales del día para evitar problemas de salud.