Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima actual

Pronóstico para Mendoza en la mañana

Este miércoles 15 de octubre de 2025, la clima en Mendoza se presentará predominantemente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 6.6°C. La humedad alcanzará el 62%, creando un ambiente fresco. Se esperan vientos con velocidad promedio de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, incrementando las temperaturas hasta llegar a un máximo de 17.5°C. Los vientos serán moderados, manteniéndose entre 7 y 11 km/h. Para la noche, se espera que las condiciones continúen estables, con una leve brisa nocturna y cielos despejados.