Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima actual
miércoles, 15 de octubre de 2025, 06:03

Pronóstico para Mendoza en la mañana

Este miércoles 15 de octubre de 2025, la clima en Mendoza se presentará predominantemente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 6.6°C. La humedad alcanzará el 62%, creando un ambiente fresco. Se esperan vientos con velocidad promedio de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, incrementando las temperaturas hasta llegar a un máximo de 17.5°C. Los vientos serán moderados, manteniéndose entre 7 y 11 km/h. Para la noche, se espera que las condiciones continúen estables, con una leve brisa nocturna y cielos despejados.