Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima hoy

Durante la mañana, se espera que Río Negro amanezca con condiciones de clima particularmente nubosas. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de 6.8°C, avanzando a un panorama con cielos parcialmente despejados conforme el día avanza. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 22 km/h y la humedad alcanzará un 82%, haciendo la sensación térmica ligeramente más fresca de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán presentándose nubosas pero sin precipitaciones previstas. Se anticipa que las temperaturas máximas rondarán los 17.1°C. El cielo mostrará algunos intervalos nublados, ofreciendo momentos soleados ocasionales. Para quienes decidan salir, es recomendable mantener una capa de abrigo ligera, ya que los vientos del suroeste podrían intensificar la sensación de frescor.