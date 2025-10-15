Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en San Juan, el clima se presenta con características de entretiempo, combinando temperaturas matinales suaves y cielos parcialmente nubosos. En la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y 20.4°C, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre. No obstante, se recomienda a la población que mantenga ciertas precauciones debido a la humedad del 34%, que se mantendrá constante durante el día. Los pronósticos climáticos sugieren un día sin lluvias, lo que favorece la absoluta disponibilidad tanto para actividades sociales como laborales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables y las temperaturas se situarán alrededor de los 20.4°C, culminando en un atardecer con cielos parcialmente cubiertos sin precipitaciones a la vista. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de aproximadamente 17 km/h, livianos pero constantes. Durante la noche, el clima se mantendrá moderadamente cálido con temperaturas aproximadamente oscilando en torno a los 15°C. Será propicio terminar el día con cenas al aire libre o simples paseos durante la caída del sol. Sin embargo, se recomienda mantenerse atento al aumento de la brisa nocturna.