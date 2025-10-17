Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima del día

En la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima presentará un cielo despejado pero con temperaturas frescas que irán desde los 8.6°C. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad máxima de 35 km/h. La humedad relativa estará en torno al 62%, haciendo que el aire sea cómodo y agradable a esas horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones serán similares, aunque las temperaturas se elevarán a un máximo de 16°C. Es un buen momento para disfrutar al aire libre, siempre considerando llevar una chaqueta ligera debido a las brisas ocasionales. Al acercarse la noche, se espera que el cielo continúe despejado, manteniendo las condiciones de un día tranquilo y sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50, dando lugar a un día con abundante luz natural. La luna, por su parte, tendrá su salida a las 17:04 y se esconderá a las 07:28. Esto ofrecerá una buena oportunidad para observaciones astronómicas por la noche.