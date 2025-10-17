Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima del día
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 17 de octubre de 2025, 06:00

En la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima presentará un cielo despejado pero con temperaturas frescas que irán desde los 8.6°C. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad máxima de 35 km/h. La humedad relativa estará en torno al 62%, haciendo que el aire sea cómodo y agradable a esas horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones serán similares, aunque las temperaturas se elevarán a un máximo de 16°C. Es un buen momento para disfrutar al aire libre, siempre considerando llevar una chaqueta ligera debido a las brisas ocasionales. Al acercarse la noche, se espera que el cielo continúe despejado, manteniendo las condiciones de un día tranquilo y sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50, dando lugar a un día con abundante luz natural. La luna, por su parte, tendrá su salida a las 17:04 y se esconderá a las 07:28. Esto ofrecerá una buena oportunidad para observaciones astronómicas por la noche.