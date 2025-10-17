Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025
Para este viernes 17 de octubre de 2025, el clima en Jujuy mostrará condiciones de cielo parcialmente nuboso. A partir de la mañana, se registrarán temperaturas agradables con una mínima de 4.2°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un día apto para realizar actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde, la máxima temperatura alcanzará unos 18.4°C, brindando una jornada cálida y agradable. No obstante, se mantendrá un promedio de humedad entorno al 46%, lo cual indica una sensación térmica un tanto fresca. Los vientos soplarán a un máximo de 10 km/h, sin embargo, esto no debería perturbar ninguna actividad programada para la tarde o noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025
En Jujuy, el amanecer se espera para las 7:26 AM, mientras que el ocaso será a las 6:41 PM, permitiendo disfrutar de un buen número de horas de luz diurna.