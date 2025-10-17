Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima local

Para este viernes 17 de octubre de 2025, el clima en Jujuy mostrará condiciones de cielo parcialmente nuboso. A partir de la mañana, se registrarán temperaturas agradables con una mínima de 4.2°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un día apto para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, la máxima temperatura alcanzará unos 18.4°C, brindando una jornada cálida y agradable. No obstante, se mantendrá un promedio de humedad entorno al 46%, lo cual indica una sensación térmica un tanto fresca. Los vientos soplarán a un máximo de 10 km/h, sin embargo, esto no debería perturbar ninguna actividad programada para la tarde o noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

En Jujuy, el amanecer se espera para las 7:26 AM, mientras que el ocaso será a las 6:41 PM, permitiendo disfrutar de un buen número de horas de luz diurna.