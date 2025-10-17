Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Mañana nuboso

Hoy en Mendoza, el clima estará mayormente parcialmente nuboso. Por la mañana, se anticipa una mínima de 6.6°C con una leve brisa que alcanzará hasta 11 km/h, posibilitando una sensación de frescura. En cuanto a la humedad, podría alcanzar hasta un máximo de 62%, por lo que es importante que quienes sufran de alergias tomen las previsiones necesarias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, se mantendrán las temperaturas agradables, con un máximo previsto de hasta 17.5°C. Se espera que los vientos aumenten un poco en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. A pesar de que no se registran probabilidades de lluvias significativas, es recomendable mantener a mano un abrigo liviano al salir por la tarde debido a los vientos ocasionales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

El sol saldrá alrededor de las 08:34 y se pondrá cerca de las 18:35, haciendo un día propicio para actividades al aire libre, considerando siempre las variaciones climáticas anunciadas. A las 07:52 se producirá el orto lunar, perfecto para quienes disfruten de las observaciones astronómicas.