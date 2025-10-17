Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025
Hoy en Mendoza, el clima estará mayormente parcialmente nuboso. Por la mañana, se anticipa una mínima de 6.6°C con una leve brisa que alcanzará hasta 11 km/h, posibilitando una sensación de frescura. En cuanto a la humedad, podría alcanzar hasta un máximo de 62%, por lo que es importante que quienes sufran de alergias tomen las previsiones necesarias.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y la noche, se mantendrán las temperaturas agradables, con un máximo previsto de hasta 17.5°C. Se espera que los vientos aumenten un poco en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. A pesar de que no se registran probabilidades de lluvias significativas, es recomendable mantener a mano un abrigo liviano al salir por la tarde debido a los vientos ocasionales.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025
El sol saldrá alrededor de las 08:34 y se pondrá cerca de las 18:35, haciendo un día propicio para actividades al aire libre, considerando siempre las variaciones climáticas anunciadas. A las 07:52 se producirá el orto lunar, perfecto para quienes disfruten de las observaciones astronómicas.