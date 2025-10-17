Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima y Tiempo

Hoy en Neuquén, el clima estará dominado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 4.9°C, lo que sugiere un clima fresco al inicio del día. Los vientos soplarán desde el oeste con una velocidad promedio de 13 km/h. No se anticipa precipitación para esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche de este viernes, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, ofreciendo un clima templado al finalizar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 75%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. Los vientos moderados continuarán, pero sin cambios significativos en su velocidad.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en astronomía, el viernes 17 de octubre de 2025, el sol se espera que salga a las 08:22 y se ponga a las 18:16. Aunque el cielo estará parcialmente nuboso, podría ser un buen momento para observar el atardecer.