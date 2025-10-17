Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima en Río Negro
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 17 de octubre de 2025, 06:05

Según el pronóstico del clima para hoy, en la mañana de Río Negro se presentará un estado del tiempo con algunas nubes y temperaturas frescas que irán ascendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando máximas de hasta 17.1°C. La jornada se caracteriza por tener al clima mayormente estable, con un nivel de humedad del 82% y vientos que podrían llegar a una velocidad de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Ya en la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, aunque no se esperan precipitaciones significativas, con un total de 0 mm de lluvia para hoy. Las temperaturas durante esta franja horaria mantendrán un promedio cercano a los 15°C con humedad descendiendo ligeramente. Los vientos predominantes serán del sur, asegurando una velocidad máxima de hasta 22 km/h, lo cual dotará al ambiente de una brisa fresca y continua.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Hoy en Río Negro, el amanecer tuvo lugar a las 8:33, mientras tanto, el atardecer se espera alrededor de las 17:51, marcando el final del día con un cielo que podría despedirse con algunos últimos rayos de sol entre nubes.