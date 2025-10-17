Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas agradables. La mañana comenzará con temperaturas mínimas de aproximadamente 3.4°C, mientras que esperamos que estas suban a un máximo de 21.2°C. La humedad rondará el 91%, generando una sensación de frescor en el ambiente. El viento será moderado, con velocidades que pueden llegar a los 22 km/h, lo que hará que se perciban condiciones frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, el escenario climático continuará similar, manteniendo el cielo parcialmente cubierto con vientos que se moderarán aún más. Las temperaturas seguirán siendo confortables, oscilando alrededor de 21.2°C, bajando gradualmente conforme avanza la noche. Si estás planeando actividades al aire libre, te recomendamos que vistas en capas para adecuarte a los cambios de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:03 y se ocultará a las 18:40. Este ciclo proporcionará durante el día una buena cantidad de luz solar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.