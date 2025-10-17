Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Reporte Climático
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 17 de octubre de 2025, 06:06

El tiempo en Santiago del Estero se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.5°C, ofreciendo un ambiente fresco para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que rondarán los 22°C. Se esperan vientos de hasta 26 km/h, lo que podría refrescar más el ambiente vespertino.

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol se pondrá a las 18:29. Estas condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de vientos fuertes.