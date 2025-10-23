Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima hoy

Condiciones Meteorológicas en Buenos Aires para la mañana

En la mañana, los residentes de Buenos Aires experimentarán el clima con una configuración predominantemente nubosa. Las temperaturas mínimas se mantendrán cerca de los 5.6°C, resguardándonos de un frío más extremo. Los vientos soplarán con una máxima de 10 km/h, lo que mantendrá la jornada fresca pero sin condiciones adversas severas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día y llegue la tarde, las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de alrededor de 15.7°C. Las condiciones de nubosidad seguirán presentes durante la tarde, y no se espera precipitación alguna. Los vientos se intensificarán levemente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, creando un ambiente propicio para actividades al aire libre con las debidas precauciones.

Por la noche, las temperaturas descenderán, pero el clima se mantendrá estabilizado, sin lluvias pronosticadas. Los vientos continuarán a un ritmo regulado, sin causar mayores inconvenientes.