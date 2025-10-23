Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Catamarca, se anticipa un día clima mayormente despejado con temperaturas mínimas que alcanzarán los 6.4°C por la mañana. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que se espera que el clima sea ideal para actividades al aire libre. La velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 33 km/h durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance la tarde, se prevé que las temperaturas máximas lleguen a los 23.7°C. Aunque se experimentará un incremento en la humedad, oscilando entre el 37% y el 65%, el tiempo se mantendrá estable. Los vientos continuarán soplando a velocidades de hasta 33 km/h, proporcionando una brisa fresca. No se estiman precipitaciones para esta jornada, así que pueden disfrutar de un día sin lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de octubre de 2025

La jornada comenzará con el amanecer a las 08:12, y el atardecer está programado para las 18:33. Durante este intervalo, se puede aprovechar al máximo las actividades diurnas en exteriores.