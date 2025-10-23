Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima de hoy

Hoy en Formosa, el clima se presenta con una temperatura mínima que arrancará en 7.9°C y una máxima que alcanzará los 20.5°C. Durante la mañana, se espera un cielo mayormente nuboso y los vientos serán suaves, rondando los 9 km/h. Puede consultar más detalles sobre el clima en el enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, Formosa experimentará un cielo parcialmente nuboso con nubosidad intermitente. Los vientos seguirán soplando desde el sureste, con una velocidad promedio de 17 km/h. La humedad relativa se mantendrá alta, cercana al 96%, por lo que se recomienda estar atento a la sensación térmica.