Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Estado climático
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 23 de octubre de 2025, 14:32

Este jueves 23 de octubre de 2025, en Jujuy, el clima matutino se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales serán frescas, con un mínimo de 4.2°C. La probabilidad de precipitación será nula durante esta parte del día, asegurando una mañana seca. El viento soplará suavemente del noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. La humedad relativa será moderada, proporcionando un ambiente agradable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche en Jujuy, se anticipa que el cielo continuará con nubes dispersas. La temperatura máxima rondará los 18.4°C, brindando una sensación térmica agradable a lo largo de la jornada. Los vientos podrán aumentar ligeramente su intensidad, con una velocidad media de hasta 13 km/h y ráfagas máximas llegando hasta los 22 km/h. No se esperan lluvias, manteniendo el tiempo seco hasta la medianoche.

El comportamiento del viento y la ausencia de lluvias proporcionan un entorno ideal para actividades al aire libre, como paseos y deportes.

Con respecto a las condiciones astronómicas, el amanecer será visible a las 07:26 y el atardecer estará a las 18:41, ofreciendo oportunidades para disfrutar del día al máximo.