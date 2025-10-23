Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Estado climático

Este jueves 23 de octubre de 2025, en Jujuy, el clima matutino se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales serán frescas, con un mínimo de 4.2°C. La probabilidad de precipitación será nula durante esta parte del día, asegurando una mañana seca. El viento soplará suavemente del noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. La humedad relativa será moderada, proporcionando un ambiente agradable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche en Jujuy, se anticipa que el cielo continuará con nubes dispersas. La temperatura máxima rondará los 18.4°C, brindando una sensación térmica agradable a lo largo de la jornada. Los vientos podrán aumentar ligeramente su intensidad, con una velocidad media de hasta 13 km/h y ráfagas máximas llegando hasta los 22 km/h. No se esperan lluvias, manteniendo el tiempo seco hasta la medianoche.

El comportamiento del viento y la ausencia de lluvias proporcionan un entorno ideal para actividades al aire libre, como paseos y deportes.

Con respecto a las condiciones astronómicas, el amanecer será visible a las 07:26 y el atardecer estará a las 18:41, ofreciendo oportunidades para disfrutar del día al máximo.