Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima Diario

Hoy en Mendoza, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 6.6°C. Se espera una jornada con brisas suaves provenientes del norte, alcanzando velocidades máximas de hasta 11 km/h. La humedad relativa se mantendrá cerca del 62%, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, las nubes persistirán, pero sin probabilidades de precipitaciones significativas. La temperatura máxima llegará a 17.5°C, ofreciendo un ambiente templado para disfrutar al aire libre. Los vientos permanecerán constantes, con ráfagas ocasionales, pero no representarán un inconveniente importante. Se recomienda mantener la protección solar al salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:34, iluminando gradualmente la ciudad, y se despedirá a las 18:35. Esta duración de la luz solar permitirá una jornada ideal para realizar actividades al aire libre sin preocupaciones meteorológicas.