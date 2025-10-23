Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025
Hoy en Mendoza, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 6.6°C. Se espera una jornada con brisas suaves provenientes del norte, alcanzando velocidades máximas de hasta 11 km/h. La humedad relativa se mantendrá cerca del 62%, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde y noche, las nubes persistirán, pero sin probabilidades de precipitaciones significativas. La temperatura máxima llegará a 17.5°C, ofreciendo un ambiente templado para disfrutar al aire libre. Los vientos permanecerán constantes, con ráfagas ocasionales, pero no representarán un inconveniente importante. Se recomienda mantener la protección solar al salir.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de octubre de 2025
El sol hará su aparición a las 08:34, iluminando gradualmente la ciudad, y se despedirá a las 18:35. Esta duración de la luz solar permitirá una jornada ideal para realizar actividades al aire libre sin preocupaciones meteorológicas.