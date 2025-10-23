Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima San Juan

Para este jueves 23 de octubre de 2025, el clima en San Juan promete ser dinámico con variaciones a lo largo del día. Por la mañana, se prevé un comienzo con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 9.2°C. A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender poco a poco, alcanzando un máximo que podría acercarse a los 20.4°C. La humedad, en este punto, será de un 61%, lo que podría hacer sentir el ambiente un tanto más fresco. Los vientos soplarán intranquilamente desde la mañana, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielo parcialmente nuboso persistiendo hasta que el sol comience a esconderse. Las temperaturas tenderán a estabilizarse en torno a los 20°C, mientras que los vientos tendrán un leve incremento, llegando a ráfagas de hasta 17 km/h. Durante la noche, el cielo podría despejarse ligeramente, mientras que el clima irá volviéndose más fresco nuevamente en dirección al amanecer, manteniendo siempre una probabilidad nula de precipitaciones. La humedad permanecerá constante creando un relieve particular al caer la noche.