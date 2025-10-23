Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025
Pronóstico del tiempo para Santa Cruz esta mañana
En la mañana de Santa Cruz, se prevé un clima con características nubosas que podrían variar en algunas áreas. Las temperaturas estarán alrededor de los 3.4°C como mínima. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 25 km/h, proporcionando una sensación de frescura matutina. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche, el clima seguirá con cielos parciales y temperaturas máximas alcanzando 7.3°C. La humedad estará en su punto más alto alrededor del 80%. Los vientos prevalecerán en el orden de los 30 km/h, aportando una brisa constante durante toda la jornada. Es poco probable que se presenten precipitaciones significativas, manteniendo el ambiente seco.