Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Para hoy en Santa Fe, se prevé un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Con temperaturas mínimas de 7.9°C, las condiciones meteorológicas serán frescas. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad se ubicará en un nivel del 85%, lo que hará sentir el ambiente algo más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche en Santa Fe, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. El viento continuará presente, pero su intensidad disminuirá ligeramente. Se espera que la velocidad del viento decrezca a 7 km/h, con ráfagas ocasionales que alcanzarán los 11 km/h. A pesar de la nubosidad, la probabilidad de precipitación es nula, lo que asegura una jornada sin lluvias.