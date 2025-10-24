Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy, en Catamarca, el clima matutino presentará condiciones de despejado, con una mínima temperatura de 6.4°C. Durante la mañana, se espera un día mayormente despejado, sin precipitaciones en el horizonte. Los vientos alcanzarán velocidades moderadas rondando los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima continuará mostrarse mayormente despejado, alcanzando la temperatura máxima de 23.7°C. Las condiciones mantendrán los vientos fluyendo a un ritmo de 22 km/h. A medida que la noche se aproxima, el cielo permanecerá despejado, con una disminución gradual de la temperatura. Se espera un nivel de humedad que ronda alrededor del 43.5%, así que recuerde mantenerse bien hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

En relación a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 AM y se pondrá a las 18:33 PM, brindando un buen marco para disfrutar de las vistas de Catamarca al caer el sol.