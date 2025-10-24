Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima comenzará con un cielo despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C. Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente claro, creando un entorno agradable para disfrutar del aire libre. Para más detalles sobre el clima y actualizaciones constantes, visita nuestra sección dedicada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo se cuvrrirá parcialmente de nubes, siendo la máxima de alrededor de 16°C. El viento soplará desde el sector noroeste a una velocidad promedio de 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que irán disminuyendo paulatinamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

El tiempo de amanecer será a las 7:57 AM, mientras que el atardecer está programado para las 5:50 PM. Estos horarios son ideales para las actividades astronómicas, aprovechando la claridad durante el día. Esta información es vital para aquellos que planean sus actividades alrededor de la luz del día.