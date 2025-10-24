Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Pronóstico Diario

El clima en Formosa este viernes será variado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. La humedad alcanzará un máximo del 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. Se recomienda llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Hacia la tarde y noche, el clima continuará con su tendencia de nubosidad parcial. Las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 20.5°C. El viento soplará a una velocidad media de 9 km/h, lo que ayudará a mantener el ambiente fresco. No se esperan precipitaciones, así que será un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

El amanecer está programado para las 07:37 y el atardecer ocurrirá a las 18:08. La fase lunar actual es creciente, lo que proporciona excelentes condiciones para la observación nocturna de la Luna.