Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima Diario

Clima matutino en Mendoza

En la mañana de hoy en Mendoza, el tiempo se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de los 6.6°C. La humedad relativa será notablemente fresca, alcanzando un 63%. Los vientos, predominando del oeste, soplarán a una velocidad máxima de hasta 11 km/h. A lo largo de la mañana, es probable que el moho lunar sea prácticamente invisible, ya que no se prevé actividad significativa en cuanto a precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y continuando en la noche, el cielo parcialmente nuboso seguirá dominando el panorama, con temperaturas máximas que rondarán los 17.5°C. El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h. No se espera lluvia, por lo que se proyecta una noche estable. Por último, el clima será relativamente cálido durante el día mientras el sol se despide lentamente sobre el horizonte mendocino.