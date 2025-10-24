Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 24 de octubre de 2025, 06:03

Clima matutino en Mendoza

En la mañana de hoy en Mendoza, el tiempo se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de los 6.6°C. La humedad relativa será notablemente fresca, alcanzando un 63%. Los vientos, predominando del oeste, soplarán a una velocidad máxima de hasta 11 km/h. A lo largo de la mañana, es probable que el moho lunar sea prácticamente invisible, ya que no se prevé actividad significativa en cuanto a precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y continuando en la noche, el cielo parcialmente nuboso seguirá dominando el panorama, con temperaturas máximas que rondarán los 17.5°C. El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h. No se espera lluvia, por lo que se proyecta una noche estable. Por último, el clima será relativamente cálido durante el día mientras el sol se despide lentamente sobre el horizonte mendocino.