Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima en Salta

La ciudad de Salta amanecerá este 24 de octubre de 2025 con un clima parcialmente nuboso. Durante las primeras horas del día, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 3.4°C. La humedad relativa máxima será de hasta el 91%. A lo largo de la mañana, el viento soplará a una velocidad promedio de 8 km/h, proporcionando una brisa ligera que aliviará el ambiente fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo cercano a los 21.2°C. El cielo seguirá presentando una cubierta de nubes parciales, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren ocasionalmente. Los vientos del sureste aumentarán ligeramente su velocidad, alcanzando picos de 9 km/h. Durante la noche, el descenso en las temperaturas será notable, por lo que se recomienda llevar abrigo para quienes transiten a últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

El amanecer en la ciudad de Salta será a las 08:03, mientras que la puesta de sol está programada para las 18:40. Estos son momentos ideales para disfrutar del paisaje natural que la ciudad tiene para ofrecer. La fase lunar durante el día de hoy estará en cuarto menguante, lo cual es particularmente interesante para los entusiastas de la astronomía.