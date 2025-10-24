Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima hoy

Este viernes 24 de octubre de 2025, el clima en Santa Cruz estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, ofreciendo un ambiente más fresco en el inicio del día. A pesar de la parcialidad del cielo, no se prevén precipitaciones, por lo que la jornada comenzará sin lluvias en el horizonte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se mantendrá la nubosidad parcial, con un incremento en las temperaturas hasta alcanzar un máximo de 7.3°C. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad que podría llegar hasta los 25 km/h. Es recomendable que los residentes se preparen para un clima más fresco al caer la noche, manteniendo las capas adicionales de ropa a mano para contrarrestar el frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

El amanecer se producirá a las 09:40, mientras que el atardecer está previsto para las 17:34. La salida de la luna, por su parte, está programada para las 16:26, y su puesta tendrá lugar a las 09:33 del día siguiente.