Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

viernes, 24 de octubre de 2025, 06:05

Este viernes 24 de octubre de 2025, el clima en Santa Cruz estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, ofreciendo un ambiente más fresco en el inicio del día. A pesar de la parcialidad del cielo, no se prevén precipitaciones, por lo que la jornada comenzará sin lluvias en el horizonte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se mantendrá la nubosidad parcial, con un incremento en las temperaturas hasta alcanzar un máximo de 7.3°C. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad que podría llegar hasta los 25 km/h. Es recomendable que los residentes se preparen para un clima más fresco al caer la noche, manteniendo las capas adicionales de ropa a mano para contrarrestar el frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

El amanecer se producirá a las 09:40, mientras que el atardecer está previsto para las 17:34. La salida de la luna, por su parte, está programada para las 16:26, y su puesta tendrá lugar a las 09:33 del día siguiente.