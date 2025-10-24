Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Pronóstico del día

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con variaciones a lo largo del día. Durante el transcurso de la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre 7.9°C y se aproximen hasta los 18.5°C. El cielo estará mayormente despejado, llevando un ambiente fresco y sin precipitaciones significativas. Los vientos soplarán del sureste con una velocidad máxima de 21 km/h, lo que aportará una sensación de frescura a lo largo de esta primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Avanzando hacia la tarde y noche de hoy, las condiciones climáticas en la región de Santa Fe cambiarán ligeramente. A medida que el sol se ponga, se espera que la temperatura descienda paulatinamente. Habrá un predominio del clima parcialmente nublado en el cielo durante la tarde, pasando a un ambiente más cerrado al caer la noche. No se anticipan precipitaciones de ningún tipo, pero se debe tener en cuenta que la temperatura podría alcanzar niveles inferiores a los medios del día en torno a 13°C, lo que podría inferir una noche más fría. La humedad se mantendrá alrededor del 85%, lo que garantizará un aire algo denso a medida que avance la noche.