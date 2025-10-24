Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 24 de octubre de 2025

Esta mañana en Santiago Del Estero

Esta mañana, el clima en Santiago Del Estero presentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas en torno a los 9.5°C. A lo largo del día, la humedad relativa rondará el 48%, mientras los vientos se mantendrán con una velocidad media de 22 km/h. Es un buen momento para disfrutar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, el clima seguirá siendo agradable. Las temperaturas alcanzarán un máximo de aproximadamente 22°C, sin posibilidad de precipitaciones. El cielo permanecerá algo nublado, pero con períodos de sol. Se espera que las condiciones sean ideales para salidas nocturnas sin necesidad de paraguas.