Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima diario

En Córdoba, el clima de este lunes 27 de octubre de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de alrededor de 7.3°C. La mañana promete ser fresca, mientras que se espera que el viento presente velocidades de hasta 9 km/h. La humedad en el ambiente será moderada, alcanzando máximos del 54% durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, con temperaturas máximas que rondarán los 21.9°C. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a bajar ligeramente, pero el cielo continuará con nubes dispersas. A lo largo de esta jornada, no se anticipan precipitaciones significativas. El viento soplará desde el sur a una velocidad constante de hasta 17 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente.