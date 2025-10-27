Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025
En Córdoba, el clima de este lunes 27 de octubre de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de alrededor de 7.3°C. La mañana promete ser fresca, mientras que se espera que el viento presente velocidades de hasta 9 km/h. La humedad en el ambiente será moderada, alcanzando máximos del 54% durante el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, con temperaturas máximas que rondarán los 21.9°C. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a bajar ligeramente, pero el cielo continuará con nubes dispersas. A lo largo de esta jornada, no se anticipan precipitaciones significativas. El viento soplará desde el sur a una velocidad constante de hasta 17 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente.