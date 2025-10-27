Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima en Jujuy

En la clima de Jujuy hoy, se pronostica un día sin precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 4.2°C durante las primeras horas de la mañana, subiendo paulatinamente conforme avanza el día. No se registrarán precipitaciones, por lo que se espera que el día esté ligeramente nublado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su máximo de 18.4°C, y el viento, que oscilará entre los 10 km/h y 13 km/h, no será un factor disruptivo a lo largo del día. La humedad relativa en el ambiente será de un máximo de un 85%, lo que facilitará un clima agradable para disfrutar en exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de octubre de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el amanecer comenzará a las 08:01 y el sol se pondrá a las 18:41. La fase de la luna para hoy será creciente, contribuyendo así a un cielo nocturno despejado para la observación.