Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Estado del tiempo
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 27 de octubre de 2025, 06:05

Desde las primeras horas de este lunes 27 de octubre de 2025, San Juan experimentará un clima cálido, con temperaturas que rondarán los 9.2°C al comienzo del día. El cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá disfrutar de la frescura matutina. A medida que avance la mañana, el viento se mantendrá estable, con una velocidad media de 11 km/h, aportando una brisa ligera pero constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas en San Juan alcanzarán su punto máximo del día, situándose en torno a 20.4°C. Las nubes continuarán presentes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La humedad será del 61%, generando una sensación agradable sin sofocarse. Al caer la noche, el termómetro comenzará a descender lentamente, aproximándose a temperaturas suaves. El viento, por su parte, soplará con una intensidad remarcable, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el cielo de San Juan a las 08:29, mientras que el ocaso será a las 18:37. Estas condiciones propician un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre bajo la luz solar.