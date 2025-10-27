Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Estado del tiempo

Desde las primeras horas de este lunes 27 de octubre de 2025, San Juan experimentará un clima cálido, con temperaturas que rondarán los 9.2°C al comienzo del día. El cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá disfrutar de la frescura matutina. A medida que avance la mañana, el viento se mantendrá estable, con una velocidad media de 11 km/h, aportando una brisa ligera pero constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas en San Juan alcanzarán su punto máximo del día, situándose en torno a 20.4°C. Las nubes continuarán presentes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La humedad será del 61%, generando una sensación agradable sin sofocarse. Al caer la noche, el termómetro comenzará a descender lentamente, aproximándose a temperaturas suaves. El viento, por su parte, soplará con una intensidad remarcable, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el cielo de San Juan a las 08:29, mientras que el ocaso será a las 18:37. Estas condiciones propician un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre bajo la luz solar.