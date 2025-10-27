Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima Santa Cruz

Pronóstico del tiempo por la mañana

Hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana con una temperatura mínima de 3.4°C. Podrás consultar más sobre el clima en nuestro sitio web. Se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 25 km/h, lo que proporcionará una sensación fresca para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C. Según el pronóstico, el viento disminuirá un poco, pero seguirá siendo predominante. Durante el transcurso del día se mantendrá una humedad promedio de 80%, lo que contribuye a la frescura en el ambiente. No se espera lluvia, por lo que es un día ideal para actividades al aire libre.