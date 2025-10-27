Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima Santa Cruz
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 27 de octubre de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo por la mañana

Hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana con una temperatura mínima de 3.4°C. Podrás consultar más sobre el clima en nuestro sitio web. Se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 25 km/h, lo que proporcionará una sensación fresca para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C. Según el pronóstico, el viento disminuirá un poco, pero seguirá siendo predominante. Durante el transcurso del día se mantendrá una humedad promedio de 80%, lo que contribuye a la frescura en el ambiente. No se espera lluvia, por lo que es un día ideal para actividades al aire libre.